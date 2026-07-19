Quando il mare è davvero per tutti: a Pietra Ligure una sedia speciale e un verricello per abbattere le barriere (FOTO)

A raccontare l'importanza di questa iniziativa è Vincenzo Iuliano, che utilizza regolarmente il dispositivo: "È uno strumento nato da un'idea di Luca, bagnino di Loano, che dopo averlo utilizzato sulla spiaggia dove lavorava ha deciso di donarlo. Lo conoscevo già perché avevo avuto modo di provarlo insieme a lui: quando ho saputo che era disponibile, l'abbiamo portato in questa spiaggia che oggi frequento".