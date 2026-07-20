Mioglia, si dimette Don Paolo Parassole: nominato Don Enrico Ravera

Don Paolo Parassole si dimette da parroco di Mioglia e la Diocesi nomina Don Enrico Ravera, parroco di Sassello.

A comunicarlo il Sindaco Gian Piero Borreani.

"La nostra amministrazione ha seguito con attenzione le recenti problematiche relative alla nostra parrocchia, la quale non è solo il centro spirituale e religioso della nostra comunità, ma è anche un importante presidio 'civile', nel senso più alto che questo termine, di per sé 'laico', comporta: centro di civiltà, di memoria storica, affetti e ricordi, patrimonio artistico e culturale intorno al quale si raccoglie da secoli la nostra gente.

Per questo abbiamo indetto una assemblea cittadina, in vista della visita pastorale del Vescovo della nostra Diocesi Monsignor Luigi Testore, sapendo che un tema cogente del suo incontro con i Miogliesi sarebbe stato quello delle quasi certe forzate dimissioni di Don Paolo Parassole per i problemi di salute che da un po' di tempo lo stanno affliggendo e delle possibili soluzioni" ha spiegato il Sindaco Gianpiero Borreani.

"Grazie alla vostra importante e massiccia presenza nel giorno della visita abbiamo accolto Mons. Testore dimostrando la presenza di una comunità viva e desiderosa di sostenere e valorizzate la propria Chiesa - continua il primo cittadino - Oggi riceviamo e siamo ben lieti di condividere con voi questo comunicato dal Presidente del Comitato S. Andrea Aldo Bolla, che con noi ha operato in questa occasione in assoluta collaborazione e sinergia: 'Buongiorno,il Vescovo ha invitato il comitato S.Andrea a comunicare quanto segue: Il nostro Parroco Don Paolo Parassole ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Vescovo che le ha accettate. È stato nominato Parroco di Mioglia Don Enrico Ravera, Parroco di Sassello. Ringraziamo Don Paolo per il lungo e affezionato servizio che in tutti questi anni a reso a Mioglia e nel contempo diamo il benvenuto a Don Ravera. Informiamo che la cerimonia di avvicendamento avverrà verso fine agosto, in data che verrà comunicata con congruo anticipo. Le messe si svolgeranno regolarmente nel mese di luglio mentre nel mese di agosto verrà celebrata la messa prefestiva al sabato alle ore 18. In caso di variazioni al presente programma sarà nostra premura avvertire per tempo'".

"Possiamo solo dire che questa soluzione è la migliore auspicabile perché ci consegna un nuovo Parroco giovane, dinamico, con cui potremo continuare senza dubbio quel dialogo che ha contraddistinto sempre i rapporti tra Comune e Parrocchia, in particolare durante il lungo periodo di servizio di Don Paolo, cui io personalmente come Sindaco voglio mandare un affettuoso saluto ed un ringraziamento di cuore, sperando che anche dalla sua meritata posizione di 'Parroco Emerito' voglia e possa frequentare il nostro paese che gli deve tanto, per molti e molti anni a venire" conclude Borreani.