Savona, gli scippano una collanina in via Servettaz: era stato avvicinato da una donna

Ancora un furto di una collanina a Savona. In via Servettaz un 82enne nei giorni scorsi in pieno giorno, intorno a mezzogiorno è stato avvicinato da una donna che cercava di parlargli ma l'uomo ha tentato di allontanarla perché infastidito.

Arrivato a casa si è accorto del furto del gioiello (che aveva un particolare valore affettivo. ndr) e la donna avrebbe tentato di rubargli anche l'orologio. L'uomo formalizzerà una denuncia ai carabinieri.

Nei giorni scorsi la polizia aveva tratto in arresto l'autore dei furti il 9 luglio delle collanine in Piazza Pergolesi (una donna oltre al furto cadendo si era fratturata una spalla) e in via Cesare Battisti.