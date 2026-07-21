SAT rinnova il contratto integrativo: incentivi basati su obiettivi e performance

È stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo di Sat, l'accordo aziendale raggiunto al termine del confronto tra la direzione e la Rsu aziendale.

L'intesa introduce un sistema di valorizzazione del personale basato sul raggiungimento di obiettivi misurabili e rafforza gli strumenti di welfare a favore dei dipendenti.

A commentare la firma dell'accordo è il direttore generale dell'azienda che si occupa in particolare della gestione dei rifiuti nell'ambito unico provinciale, Sergio Poggio, che sottolinea il valore del percorso condiviso: "La sottoscrizione del nuovo contratto integrativo rappresenta un risultato importante per Sat e per tutte le persone che ogni giorno contribuiscono, con professionalità e senso di responsabilità, a garantire un servizio essenziale per il nostro territorio". Secondo il direttore generale, l'intesa è il frutto di "un confronto costruttivo con la Rsu" e dimostra come "il dialogo tra azienda e rappresentanze dei lavoratori possa tradursi in soluzioni concrete".

Il nuovo contratto prevede un sistema premiante fondato su obiettivi "chiari, misurabili e strettamente legati al miglioramento continuo", che riguardano diversi ambiti strategici dell'attività aziendale: dalla sicurezza sul lavoro all'efficienza della flotta, fino alla qualità del servizio reso ai cittadini. "Sono traguardi che rafforzano la competitività dell'azienda e producono benefici diretti per la collettività", evidenzia Poggio.

L'accordo conferma inoltre l'attenzione dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti, mantenendo la tutela dei diritti fondamentali e introducendo strumenti di welfare che consentiranno ai lavoratori di usufruire delle opportunità previste dalla normativa fiscale vigente.

In conclusione, il direttore generale ha rivolto un ringraziamento alla Rsu "per il percorso di confronto svolto con spirito di collaborazione" e a tutti i dipendenti dell'azienda, sottolineando come "il loro impegno quotidiano rappresenti il vero motore della crescita di Sat".