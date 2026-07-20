Piscina Zanelli. L'Amatori apre al dialogo con la Rari Nantes Savona: "Sediamoci attorno a un tavolo e collaboriamo"

Dopo l'esito della procedura di gara che la vede in posizione di vantaggio per la futura gestione della Piscina Zanelli, l'Amatori Nuoto ha diffuso una nota nel corso della mattinata , tendendo la mano alla Rari Nantes Savona.

"La Zanelli è la casa di tutti": così si è aperta la lettera aperta dell'Amatori, pronta a citare direttamente i "cugini" biancorossi:

"La Rari Nantes - si legge - ha scritto pagine di storia indimenticabili in questo impianto.

Per noi, la continuità sportiva di questa realtà è una priorità. Il bando prevede spazi per l'attività agonistica e il nostro impegno è far sì che la Rari Nantes continui a vivere la Zanelli come il suo quartier generale, con la stessa passione e lo stesso orgoglio di sempre."



Da qui l'invito a un confronto diretto con il club guidato dal presidente Daniele Polti:

"La nostra partecipazione alla gara ha avuto l'unico obiettivo di garantire un percorso chiaro, equo e strutturato per il futuro della piscina. Crediamo che la chiarezza delle regole sia la base migliore su cui costruire e siamo pronti a sederci attorno a un tavolo per collaborare, affinché ogni atleta possa continuare a lavorare serenamente per i propri obiettivi, nazionali e internazionali."



Nella chiosa, la palla passa direttamente alla Rari Nantes: l'Amatori si dichiara pronta al dialogo, in attesa di capire quale sarà l'eventuale risposta da parte del sodalizio di Corso Colombo.

"Siamo pronti ad accogliere, supportare e dialogare. La nostra porta è aperta, perché il successo della Zanelli è il successo dello sport savonese."