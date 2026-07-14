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Politica | 14 luglio 2026, 16:46

Savona, Orsi attacca sulla piscina all'aperto senza ausili per l'accesso dei disabili: “Poco edificante per la città”

La nuova vasca esterna non disporrebbe ancora delle attrezzature necessarie. Il consigliere comunale di PensieroLIibero.zero chiede una verifica

Savona, Orsi attacca sulla piscina all'aperto senza ausili per l'accesso dei disabili: “Poco edificante per la città”

"Da cittadino savonese, ben prima che da consigliere comunale, sono davvero infastidito da questa comunicazione. Salvo verifica su quanto affermato, e cioè che la piscina all'aperto sarebbe priva della possibilità di accesso per una persona con disabilità, resta il fatto che una comunicazione di questo tenore è davvero poco edificante per la nostra città".

Lo sdegno del consigliere comunale Fabio Orsi (Pensiero Libero.Zero) riguarda un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della Rari Nantes, che gestisce la piscina del Comune.

Nell'avviso viene spiegato che la nuova piscina all'aperto, inaugurata di recente, non ha al momento le attrezzature per consentire alle persone con disabilità di fare il bagno.

"Si comunica che la piscina all'aperto - si legge nella comunicazione - non dispone ancora dell'attrezzatura per la messa in acqua delle persone con difficoltà di deambulazione. Pertanto, non essendo disponibili gli spazi e le attrezzature, la piscina all'aperto non potrà essere utilizzata da coloro che non deambulano autonomamente. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione".

Elena Romanato

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