Celle, giovedì 16 luglio ritorna il 37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Giovedì prossimo, a Celle Ligure, ritorna il tradizionale appuntamento con il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa. Edizione numero trentasette per una rassegna che sarà ambientata al centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro e caratterizzata dalla partecipazione delle stelle dell’atletica nazionale ed internazionale in arrivo da 38 nazioni.

Saranno inoltre otto le Delegazioni a rappresentare il Circuito EAP “Events for Athletics Promotion”: Budapest (Ungheria), Nivelles (Belgio), Ginevra (Svizzera), Pula (Croazia), Glasgow (Scozia), Palafrugell (Spagna), Berlino (Germania) oltre all’italiana Biella. E, in questo gruppo di atleti, brilla la stella dello sprinter nigeriano, tesserato per SCC Berlin, Enoch Adekoke, forte di un PB di 9.98 e già sceso in stagione a 10.15 (sui 100 metri). Da segnalare anche il sudafricano Danmar Jacobs sui 110 ostacoli, la marocchina Salma Lehiali sui 400 (anche l’olimpica Ilaria Accame in questa gara) e il confronto tra i migliori interpreti dello Zimbabwe e gli italiani Aceti, Lopez e Tricca.



“Siamo orgogliosi di ospitare in Liguria la 37° edizione del Meeting Arcobaleno, una manifestazione di caratura internazionale che non ha bisogno di presentazioni – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro –. Avremo la straordinaria opportunità di vedere all'opera i migliori esponenti dell'atletica mondiale provenienti da circa quaranta nazioni al centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure: questo evento, inserito nei più prestigiosi circuiti mondiali ed europei, rappresenta senza dubbio un pilastro del nostro calendario sportivo 2026. Un sentito ringraziamento va ai Comuni di Celle Ligure e Varazze, alle società organizzatrici e alla Fondazione De Mari per aver contribuito, ancora una volta, all'organizzazione di questo grande successo sportivo”.

"L'importanza di questo Meeting non è neanche da sottolineare: perchè porta turismo, sport, sociale all'interno del nostro territorio. Non dimentichiamo che è uno dei pochi Meeting, se non l'unico, che ha le gare dei disabili nello stesso giorno dei normodotati. Come Comune abbiamo aumentato il contributo, perchè riteniamo che la crescita sia fondamentale per il territorio che non è solo Celle ma è tutta la provincia e la Regione che ringrazio per il supporto che ogni anno dà. Speriamo di avere un buon supporto di pubblico come ogni edizione" le parole del sindaco Marco Beltrame.

Alla conferenza stampa di questa mattina, presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria, sono intervenuti anche Dario Della Gatta (Presidente CIP Liguria), Maurizio Cipriani (Membro di Giunta Coni Liguria), Chiara Poli (Consigliere FIDAL Liguria), Giorgio Ferrando (coordinatore Meeting Arcobaleno) e Valentina Fazio (direttore Meeting Arcobaleno). Ospite della presentazione Hirotho Fujiwara, titolare della 4x100 del Giappone.



Il programma prevede il via alle 14 per le gare giovanili e alle 17:30 per quelle internazionali. Massima attenzione anche al programma giovanile e alle discipline proposte in collaborazione con Fispes e CIP per gli atleti paralimpici che si confronteranno nell’ambito del 26° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione Agostino De Mari con i 100 e 400 Frame Runner (oltre che 100 e 400 in carrozzina). Ecco le gare. Uomini. 100 Piani –De Wave Group. 200 Piani – 31° Trofeo Giuseppe Olmo. 400 Piani – 35° Trofeo Avis Celle. 800 Metri – 34° Trofeo Rolando Fregoli. 110 Ostacoli –Torterolo e Re. 400 Ostacoli –Infineum. Lungo –Nuova Costruzioni e Impianti. Donne: 100 Piani – Bertone Serramenti. 200 Piani – 19° Trofeo Michele Olmo. 400 Piani – Trofeo Atleticaeuropa. 800 Metri – 6° Trofeo Emilio Bizzo. 100 Ostacoli – La Sassellese. 400 Ostacoli –Cabur Srl. Lungo –Habitat Srl – Agenzie Repetto E Casedamare

La manifestazione, promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio ed il contributo della Regione Liguria, gode anche del patrocinio della Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes. L’evento, sostenuto da Olmo e De Wave, è incluso nel calendario Fidal, con il label di Manifestazione Internazionale, nel calendario World Athletics (Challenger Continental Tour, www.worldathletics.org ) nell’ambito dei “World Athletics Continental Tour Challenge”, della European Athletics Association (www.european-athletics.org), ed è tappa significativa del Circuito Internazionale Events for Athletics Promotion ( www.eap-circuit.eu ). Dal 2023 il Meeting Arcobaleno fa altresì parte del prestigioso Circuito Euromeetings.

Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi Team internazionali, nel 2026 Eurospring (26 aprile) con oltre 200 atleti internazionali ed il Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions Oltre le Barriere (svoltosi il 28 Aprile con una partecipazione record di 500 studenti/gara per la sezione scuole medie). Grande successo (con 300 presenze gara) anche per la sezione istituti superiori del Meeting Arcobaleno Scuola supportato dalla DE WAVE Group, svoltosi il 4 Giugno.

L'edizione 2026 del Meeting Arcobaleno potrà contare sul supporto di Stelle nello Sport grazie al progetto “L’Energia che accende lo Sport” a cura di Iren luce gas e servizi.