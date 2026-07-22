Vado, Comune e SAT fanno il punto sul decoro urbano: più derattizzazione, controlli e interventi sul territorio

Rafforzare il decoro urbano, migliorare la pulizia degli spazi pubblici e programmare interventi mirati per l'estate. Sono gli obiettivi al centro dell'incontro operativo tra l'amministrazione comunale e SAT, durante il quale è stato fatto il punto sulle principali criticità del territorio e definito un piano di azioni condivise che interesserà sia il capoluogo sia le frazioni.

Tra i temi affrontati particolare rilievo ha avuto il cantiere per la demolizione delle ex scuole medie Peterlin. In vista dell'avvio dei lavori sarà ulteriormente potenziato il servizio di derattizzazione pubblica e verrà rinnovata l'ordinanza sindacale che impone gli interventi di derattizzazione negli spazi condominiali privati, con particolare attenzione ai locali inutilizzati da tempo.



I tecnici hanno inoltre precisato che la demolizione riguarderà esclusivamente le strutture fuori terra e non comporterà scavi sulle fondazioni né significativi movimenti di terreno. Durante i lavori i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono stati temporaneamente spostati in un altro tratto di via I Maggio, mentre eventuali ulteriori modifiche saranno valutate in base all'evoluzione del cantiere.



Per quanto riguarda il centro cittadino, i Giardini Colombo, il Parco Robinson e la passeggiata a mare, sono previsti interventi di intensificazione della derattizzazione, della manutenzione del verde e della pulizia delle aree pubbliche. In programma anche una pulizia straordinaria del Parco Robinson, accompagnata da interventi nell'area della scogliera con nuove piantumazioni. E’ stato inoltre potenziato il servizio di spazzamento e lavaggio del sottopasso dell'Aurelia, effettuato quotidianamente dal lunedì al sabato, mentre continueranno gli interventi di svuotamento dei cestini nelle ore del mattino, affiancati da un ulteriore passaggio pomeridiano nel fine settimana



In vista della stagione turistica il Comune coinvolgerà anche i proprietari di affittacamere e appartamenti a uso turistico, ai quali sarà inviata una comunicazione per sensibilizzarli sul corretto ritiro delle dotazioni per la raccolta differenziata e sul rispetto di modalità e orari di conferimento dei rifiuti.

Amministrazione comunale e SAT hanno inoltre coordinato i servizi straordinari di pulizia in occasione di eventi, mercati e manifestazioni estive, che saranno definiti e aggiornati in prossimità dei singoli appuntamenti.



Tra le aree oggetto di particolare attenzione figura anche il Piazzale Marittimo, dove sarà avviato un percorso di riqualificazione finalizzato a migliorare il livello di pulizia e a razionalizzare gli spazi, limitando, se necessario, gli stalli destinati ai mezzi pesanti.



Proseguirà anche il monitoraggio delle frazioni. Nella Valle di Vado saranno installati nuovi cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine e la frequenza della pulizia dell'area cani. Contestualmente prenderà il via una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di animali per promuovere il corretto utilizzo delle aree dedicate. Sono previsti anche interventi per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nelle frazioni, tra cui il posizionamento di nuove gabbie e piantane per i contenitori a Sant'Ermete e in altri punti critici, oltre a verifiche sulle postazioni ecologiche di San Genesio e Ponte Isola, dove si registrano frequenti conferimenti fuori dagli orari consentiti. Per contrastare il fenomeno saranno valutati, insieme alla Polizia Locale, sistemi di videosorveglianza e l'installazione di nuova cartellonistica informativa.



L'incontro ha infine ribadito un principio fondamentale: il mantenimento del decoro urbano richiede il lavoro quotidiano dell'Amministrazione, di SAT e di tutti i soggetti coinvolti, ma anche la collaborazione responsabile dei cittadini. Per questo motivo saranno ulteriormente intensificati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e sull'utilizzo dei cestini gettacarte, destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti occasionali, oltre a ribadire l'importanza del rispetto delle regole da parte dei proprietari degli animali.



"L'incontro con SAT - commenta il sindaco Fabio Gilardi - rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro quotidiano che l'amministrazione sta portando avanti per migliorare il decoro urbano e la qualità della vita nella nostra città. Gli interventi programmati rispondono a criticità puntuali, ma hanno soprattutto l'obiettivo di prevenire situazioni di degrado e garantire servizi sempre più efficienti. È però indispensabile anche la collaborazione dei cittadini: il rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti, l'utilizzo appropriato dei cestini, la cura degli spazi comuni e il senso civico di ciascuno sono elementi fondamentali per mantenere la città pulita, ordinata e accogliente. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere risultati concreti e duraturi”.