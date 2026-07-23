Nasce "Liguria Insieme", nel coordinamento regionale l'ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

Nasce "Liguria Insieme" una nuova identità politica, regionale, in evoluzione, con l'obiettivo diaccogliere e unire in un unico progetto le numerose realtà che si riconoscono nella visione e nei valori del civismo sul territorio ligure.

Il nuovo movimento nasce per dare maggiore forza, riconoscibilità e capacità di azione a esperienze politiche e amministrative che, pur essendo nate in momenti diversi e mantenendo un forte radicamento locale, condividono lo stesso metodo di governo: concretezza, competenza, pragmatismo, attenzione ai territori e capacità di raggiungere risultati. Il percorso avviato oggi porterà, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi, alla presentazione nei territori di un unico movimento civico, caratterizzato da un nuovo nome, un nuovo simbolo e una comune identità politica.

Il nome "Liguria Insieme" in evoluzione intende proprio sottolineare l'obiettivo primario di fare da collante, di essere attrattivo e aperto al maggior numero di contributi e di esperienze. Il logo, semplice, diretto, soggetto a ulteriori possibili evoluzioni, valorizza la Liguria come unico simbolo che unisce e rappresenta tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra regione.

"L'obiettivo è costruire un'esperienza unitaria e riconoscibile in tutta la Liguria, capace di raccogliere e valorizzare le migliori energie civiche, amministrative e professionali dei diversi territori e di rappresentare con maggiore forza e organizzazione l'area civica che in questi anni ha contribuito in maniera determinante al governo della Regione e di numerosi comuni liguri" spiegano.

I primi soggetti che hanno deciso di aderire sono Vince Liguria, Orgoglio Liguria, Vince Genova, Orgoglio Genova, Genova Unita e il Gruppo civico Riformisti Liberal Democratici.

Il Coordinamento regionale del nuovo movimento sarà affidato a Matteo Campora, con i vice coordinatori Pietro Piciocchi e Federico Bogliolo, che avranno il compito di guidare la costruzione del progetto, coordinare le diverse realtà territoriali e favorire il raccordo politico tra amministratori, eletti e rappresentanti delle realtà civiche.

Il Coordinamento regionale sarà composto da Giacomo Giampedrone, Marco Frascatore, Walter Sorriento, Ilaria Caprioglio, Gianluca Chiaramonte, Stefania Cosso, Loris Figoli, Rocco Giacobbe, Monica Magnani, Giorgia Mannu.

Fanno inoltre parte del coordinamento regionale i Coordinatori territoriali: Antonio Bissolotti (Imperia), Mauro Demichelis (provincia di Savona, sindaco di Andora), Federico Bogliolo (Comune di Genova), Gianluca Buccilli (Comuni Metropolitani Genova), Marino Tomà (La Spezia).

Ulteriori responsabilità e incarichi saranno definiti nei prossimi giorni, con persone di elevata competenza, individuate tra i sostenitori del movimento civico.

Il progetto coinvolgerà tutti gli eletti riconducibili alle esperienze civiche presenti in Liguria, dai consiglieri comunali agli assessori e agli amministratori locali, fino ai rappresentanti eletti in Consiglio regionale.

La nascita del nuovo movimento non comporterà lo scioglimento dei gruppi consiliari attualmente esistenti. Ogni realtà manterrà la propria organizzazione e la propria presenza nelle istituzioni e nei territori nei quali opera.

Non c'è infatti l'esigenza di cancellare esperienze nate e cresciute negli anni, né di disperdere identità che hanno prodotto risultati importanti. La finalità è metterle in relazione, coordinarle e unirle all'interno di un progetto politico regionale più ampio.

Il nuovo movimento garantirà un coordinamento politico e programmatico, affinché le iniziative sui territori siano integrate e possano essere accompagnate da azioni comuni a livello regionale e locale.

Il progetto avrà anche il compito di rendere più incisiva e tempestiva l'attività politica e comunicativa, favorendo la condivisione di proposte, competenze, buone pratiche e strumenti tra le diverse realtà locali.

«Con "Liguria Insieme" nasce una nuova identità politica civica regionale – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Vogliamo unire tante esperienze diverse, piccole e grandi, che hanno dimostrato sul territorio di saper amministrare e di saper ottenere risultati. Non vogliamo cancellare ciò che esiste: vogliamo valorizzarlo e dargli ancora più forza. Il nostro obiettivo è arrivare ai prossimi appuntamenti amministrativi con un progetto unico e liste composte da persone capaci di rappresentare in modo chiaro e riconoscibile la nostra idea di governo. Una proposta riformista, concreta, trasversale e aperta a tutte le persone che credono nella politica del fare».

«Questo patrimonio non deve essere disperso – ha aggiunto Bucci –. Deve diventare la base per una nuova fase. Abbiamo amministratori capaci, esperienze radicate e persone che ogni giorno lavorano per i propri territori. Ora dobbiamo metterle in rete e costruire una squadra ancora più forte».

«Il coordinamento regionale servirà a dare una direzione comune al progetto, rispettando pienamente le autonomie locali – dichiara Matteo Campora –. Dobbiamo costruire una rete stabile, capace di coinvolgere gli eletti, gli amministratori e le tante persone che vogliono mettere le proprie competenze a disposizione del territorio. Non si tratta di accentrare o di far scomparire le realtà esistenti. Si tratta di renderle più forti, coordinate e riconoscibili. Nei territori continueranno a vivere le esperienze che già operano, mentre nei prossimi appuntamenti elettorali costruiremo una proposta civica unitaria, con un'unica identità e un progetto condiviso».

Il nuovo movimento sarà aperto a cittadini, amministratori, professionisti, associazioni e rappresentanti della società civile che si riconoscono nei valori della responsabilità, del merito, della buona amministrazione e della concretezza.

«Non stiamo semplicemente mettendo insieme delle sigle – conclude Bucci –. Stiamo costruendo una nuova esperienza politica. Una squadra unita per continuare a governare bene la Liguria e i suoi comuni».