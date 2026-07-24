Andora, Corrado Zunino ospite di "Sguardi Laterali" con "La famiglia nel bosco"

Un'occasione di confronto e riflessione condivisa, aperta alla comunità e capace di mettere in dialogo cultura, professioni ed esperienze. Martedì 28 luglio, alle 21:30, nell'anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro, ad Andora, andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna di incontri con gli autori dedicata a temi inconsueti "Sguardi Laterali".

L'ospite sarà Corrado Zunino, con il libro "La famiglia nel bosco", edito da Diarkos, in una conversazione con Christine Enrile dove al centro dell'incontro ci sarà la storia vera raccontata nel volume, dalla quale prenderà spunto una riflessione su alcune questioni legate al rapporto tra minori, famiglie e istituzioni.

Il volume affronta infatti interrogativi che riguardano la protezione dei bambini e i confini della libertà educativa: quando e in che modo è necessario intervenire a tutela di un minore, fino a dove possono spingersi le scelte educative di una famiglia e quale debba essere, invece, la responsabilità delle istituzioni.

Temi che coinvolgono direttamente anche chi, per ragioni professionali, lavora quotidianamente a contatto con bambini e nuclei familiari e che diventano ancora più complessi quando al centro delle decisioni si trova il benessere di un figlio.