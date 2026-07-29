Stella, Roberto Cavicchini è il nuovo presidente del Consiglio comunale

Roberto Cavicchini è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Stella.

Il consigliere comunale di minoranza è stato votato nel consiglio di ieri prendendo così il posto di Alberto Baldi che era stato nominato assessore dal Sindaco Andrea Castellini.

Un gesto quindi di cortesia istituzionale da parte della maggioranza che ha deciso di scegliere come numero uno del parlamentino stellese un rappresentante dell'opposizione, ex candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale nel 2021 ed ex assessore nella passata giunta guidata da Marina Lombardi.

"Volevo ringraziare il Sindaco e tutti i consiglieri che mi hanno indicato per questo ruolo che mi rende onorato e grato - ha detto Cavicchini - Sono perfettamente conscio che senza quello che è successo negli ultimi tempi che ha riguardato l'ex vicesindaco Donati praticamente non ci sarebbe stata nessuna necessità di cambiare il presidente che già avevamo e funzionava benissimo. L'episodio che ha portato al cambiamento mi ha rattristato ed è stato un fulmine a ciel sereno. In questo consiglio in questi 15 anni con Donati c'è sempre stato rispetto il rispetto della persona, dei ruoli e delle regole democratiche di funzionamento del consiglio".

Lo scorso 17 luglio dopo le dimissioni presentate dall'ex vicesindaco e assessore Maurizio Donati, Castellini aveva nominato vicesindaco l'assessore Roberto Rossello, già "recordman" di preferenze nelle elezioni del 2021.

Era entrato inoltre in giunta Alberto Baldi.