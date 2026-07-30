Solidarietà, dalla serata di Pietra Ligure 7.800 euro per il territorio: primi fondi già consegnati

Grande successo lo scorso 17 luglio in Piazza San Nicolò, a Pietra Ligure, per la Grande serata di beneficenza promossa dalle associazioni Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV, iniziativa nata con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti solidali portati avanti dalle due realtà del territorio.

Nella giornata di ieri, 29 luglio, consegnato il 50% dell'incasso dall'associazione Il Sorriso di Benedetta ODV: "Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti gli amici della Associazione 'Il Sorriso di Benedetta' per la grande partecipazione, generosità e affetto dimostrati in occasione della serata di beneficenza del 17 luglio in Piazza S. Nicolò di Pietra L. che ha visto esibirsi sul palco il comico Gianpiero Perone ed i Babilonia Ethnic band accompagnati dal coro dei ragazzi della 'DNA musica' di Savona - commentano dall'associazione - Un ringraziamento particolare anche al Comune di Pietra Ligure, al Sindaco Luigi De Vincenzi, al Vice Sindaco e Assessore al Turismo Daniele Rembado e al suo staff".



"L’evento, che ricordo abbiamo condiviso con L’Associazione CRESC.I O.D.V. di Savona, ci ha permesso di incassare, al netto delle spese, l’importante cifra di 7.800 euro - proseguono da Il Sorriso di Benedetta ODV - La nostra quota di 3.900 euro è stata destinata all’Associazione 'Viceversa ASD' di Albenga che ricordiamo promuove un progetto sul territorio chiamato 'I cantieri dell’inclusione': un’iniziativa molto importante, indirizzata a ragazzi diversamente abili con lo scopo dell’inclusione della disabilità intellettiva attraverso lo sport. La consegna ufficiale del bonifico è avvenuta il 29 Luglio nelle mani della Presidente dell’Associazione Annalisa Principato. Grazie di cuore al Presidente dell’Associazione Viceversa e a tutti i volontari per il prezioso e immenso lavoro che fanno".