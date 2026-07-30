 / PRIMA PAGINA 4

PRIMA PAGINA 4 | 30 luglio 2026, 07:49

Solidarietà, dalla serata di Pietra Ligure 7.800 euro per il territorio: primi fondi già consegnati

Il Sorriso di Benedetta ODV destina metà dell'incasso dell'evento di Piazza San Nicolò al progetto "I Cantieri dell'Inclusione" dell’Associazione "Viceversa ASD" di Albenga

Grande successo lo scorso 17 luglio in Piazza San Nicolò, a Pietra Ligure, per la Grande serata di beneficenza promossa dalle associazioni Il Sorriso di Benedetta ODV e CRESC.I ODV, iniziativa nata con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti solidali portati avanti dalle due realtà del territorio.

Nella giornata di ieri, 29 luglio, consegnato il 50% dell'incasso dall'associazione Il Sorriso di Benedetta ODV: "Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti gli amici della Associazione 'Il Sorriso di Benedetta' per la grande partecipazione, generosità e affetto dimostrati in occasione della serata di beneficenza del 17 luglio in Piazza S. Nicolò di Pietra L. che ha visto esibirsi sul palco il comico Gianpiero Perone ed i Babilonia Ethnic band accompagnati dal coro dei ragazzi della 'DNA musica' di Savona - commentano dall'associazione - Un ringraziamento particolare anche al Comune di Pietra Ligure, al Sindaco Luigi De Vincenzi, al Vice Sindaco e Assessore al Turismo Daniele Rembado e al suo staff".

"L’evento, che ricordo abbiamo condiviso con L’Associazione CRESC.I O.D.V. di Savona, ci ha permesso di incassare, al netto delle spese, l’importante cifra di 7.800 euro - proseguono da Il Sorriso di Benedetta ODV - La nostra quota di 3.900 euro è stata destinata all’Associazione 'Viceversa ASD' di Albenga che ricordiamo promuove un progetto sul territorio chiamato 'I cantieri dell’inclusione': un’iniziativa molto importante, indirizzata a ragazzi diversamente abili con lo scopo dell’inclusione della disabilità intellettiva attraverso lo sport. La consegna ufficiale del bonifico è avvenuta il 29 Luglio nelle mani della Presidente dell’Associazione Annalisa Principato. Grazie di cuore al Presidente dell’Associazione Viceversa e a tutti i volontari per il prezioso e immenso lavoro che fanno".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium