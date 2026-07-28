Giro di vite sui pullman turistici: controlli a tappeto della polizia locale ad Albissola

La settimana scorsa gli agenti del corpo della Polizia Locale di Albissola Marina, guidati dal Comandante Andrea Catapano in accordo con il Sindaco Gianluca Nasuti ed il Vice Sindaco Luigi Silvestro, hanno cominciato una serie di controlli sugli autobus turistici che nel weekend sostano in maniera irregolare sulle fermate degli autobus oppure in prossimità del centro storico, ed addirittura come da segnalazioni ricevute dai cittadini albissolesi bloccando le manovre dei veicoli della Croce d'Oro in viale Faraggiana.

I controlli si sono estesi anche ai mezzi pesanti che transitano sull'Aurelia, tra cui il tir che a seguito di un guasto aveva provocato lo scorso 16 luglio forti rallentamenti alla circolazione.

L'esito dei controlli ha portato a diverse sanzioni per le ditte di trasporto delle persone, una delle quali aveva effettuato fermate per carico e scarico passeggeri nelle aree destinate al trasporto pubblico. Pur non essendo autorizzate ad effettuare l'attività ad Albissola è scattata la sanzione pecuniaria con il ritiro finalizzato alla sospensione della carta di circolazione del bus.

Due mezzi pesanti sono stati invece sanzionati per un totale di 5 verbali ognuno da 878 euro, con sospensione della patente di guida del conducente, per guida senza carta tachigrafica inserita nel tachigrafo. Destinatario di due di queste sanzioni è proprio il tir che aveva bloccato per 5 ore l'Aurelia.

Invece per un altro autocarro da 3,5 tonnellate, di un noto corriere, l'autista è stato sanzionato e deferito all'Autorità Giudiziaria per guida con patente del Regno di Spagna risultata essere contraffatta.

Infine grazie al supporto dell'unità cinofila della Polizia Locale di Savona, sono stati espletati diversi controlli, anche sui bus della TPL, con lo scopo di contrastare l'uso di sostanza stupefacenti.

"Tali controlli - dichiara il Comandante Catapano - saranno effettuati tutti i weekend al fine di contrastare l'occupazione dei golfi di fermata destinati al trasporto pubblico e/o altri tipi di comportamenti che paralizzano la viabilità in particolare nel week end".