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Politica | 28 luglio 2026, 08:04

Ambulanze al PPI di Cairo per i codici a bassa complessità, il Consiglio regionale apre alla revisione delle regole di indirizzamento

Approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare una modifica del protocollo di indirizzamento dei mezzi di soccorso per alleggerire il carico del pronto soccorso di Savona

Ambulanze al PPI di Cairo per i codici a bassa complessità, il Consiglio regionale apre alla revisione delle regole di indirizzamento

Il Punto di primo intervento di Cairo Montenotte torna al centro del dibattito sulla riorganizzazione dell’emergenza sanitaria in Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 413, primo firmatario Jan Casella (Avs), che impegna la Giunta a valutare una modifica delle disposizioni attualmente in vigore sull’indirizzamento delle ambulanze.

L’obiettivo è consentire l’accesso al PPI cairese per i pazienti con codici a bassa complessità, quando le condizioni cliniche siano compatibili con la struttura, evitando così il trasferimento automatico al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il documento prevede anche il monitoraggio degli effetti della possibile modifica, con particolare attenzione ai tempi di attesa del pronto soccorso savonese e ai tempi di intervento dei mezzi di soccorso in Val Bormida. Gli esiti dovranno poi essere riferiti al Consiglio regionale.

Graziano De Valle

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