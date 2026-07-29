Peste suina africana, si riunisce il tavolo operativo: il punto sulle nuove strategie di contenimento

La lotta alla Peste Suina Africana al tavolo dal coordinamento tra territori, istituzioni e operatori coinvolti. È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nella Sala Congressi Buscaglia dell’Ospedale San Paolo di Savona, dove amministratori, servizi veterinari ed enti competenti si sono confrontati sulle strategie da mettere in campo per contenere la diffusione della PSA e proseguire il percorso verso l’eradicazione della malattia.

All’incontro hanno partecipato il Viceprefetto di Savona, dottoressa Alessandra Lazzari, numerosi sindaci dei Comuni del territorio e i rappresentanti delle principali istituzioni del sistema sanitario ligure impegnate nella gestione dell’emergenza. Una presenza che ha confermato l’approccio interistituzionale alla base delle azioni di contrasto alla PSA.

Nel corso della mattinata il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, dottor Giovanni Filippini, ha illustrato lo stato dell’emergenza, soffermandosi sul quadro epidemiologico nazionale e locale, sulle misure già adottate e sulle strategie future per limitare la diffusione del virus.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività rivolte a contenere la circolazione della PSA nella popolazione dei cinghiali, al coinvolgimento del mondo venatorio e degli altri soggetti interessati nell’attuazione del Piano di eradicazione, oltre alle iniziative necessarie per prevenire l’estensione della malattia verso i territori confinanti.

Il confronto ha permesso di definire indirizzi operativi condivisi tra istituzioni, amministrazioni locali e sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di tutelare la salute animale, salvaguardare il comparto suinicolo e garantire la protezione del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di Prevenzione di ASL 2 – ATS Liguria, diretto dal dottor Raffaele Aloi, attraverso la Struttura Sorveglianza e Gestione Peste Suina Africana, guidata dal dottor Piero Caroggio.

"La Peste Suina Africana rappresenta una sfida che può essere affrontata efficacemente solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni, servizi veterinari, amministrazioni locali e tutti i soggetti coinvolti – ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Raffaele Aloi –. Occasioni di confronto come questa sono fondamentali per rafforzare il coordinamento generale".

Sulla stessa linea il direttore della Struttura Sorveglianza e Gestione Peste Suina Africana, Piero Caroggio: "Il monitoraggio costante del territorio, l’applicazione rigorosa delle misure di biosicurezza e la collaborazione degli enti locali costituiscono elementi essenziali per contenere la diffusione e proseguire nel percorso di eradicazione del virus".

Il Commissario straordinario Giovanni Filippini ha ribadito l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: "Il lavoro di squadra è fondamentale nell’ambito di una strategia chiara e condivisa, che deve avere come obiettivo comune l’eradicazione del virus. Solo attraverso il coordinamento tra istituzioni, servizi veterinari, forze dell’ordine, cacciatori e tutte le molte figure coinvolte è possibile rendere efficaci le misure di sorveglianza, prevenzione e controllo della Peste Suina Africana".