Presunta aggressione nella notte in Darsena: cinquantenne in ospedale in codice giallo

Un episodio di violenza si sarebbe verificato nella notte in piazza Pippo Rebagliati, a Savona, dove una guardia giurata sarebbe stata aggredita da due uomini che, dopo avergli spruzzato dello spray al peperoncino e lo avrebbero colpito al capo procurandogli un trauma.

L'allarme è scattato alle 3.32.dela notte tra giovedì 30 e venerdì 31 Sul posto è intervenuto un mezzo di soccorso della Croce Bianca di Savona, mentre sono stati allertati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, il ferito è un uomo di circa 50 anni, soccorso in codice giallo per un trauma cranico. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per ulteriori accertamenti.

Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le circostanze della presunta aggressione.