Mallare, vandali danneggiano i giardini: sanpietrini divelti e porte da calcio distrutte

I giardini comunali di Mallare finiscono nuovamente nel mirino dei vandali.

Dopo una serie di episodi che, secondo l’amministrazione, sono diventati ormai una presenza costante, il Comune annuncia una linea più dura grazie anche al supporto del sistema di videosorveglianza installato nell’area.

Gli ultimi due episodi hanno provocato danni significativi: in un caso sono stati divelti alcuni tratti della pavimentazione in sanpietrini, apparentemente per puro divertimento, mentre nell’altro sono state distrutte quasi completamente le porte da calcio acquistate meno di un anno fa.

"Visto che ormai gli atti di vandalismo sono diventati quotidianità nei nostri giardini – fa sapere il Comune – e grazie alla presenza del sistema di videosorveglianza, verranno presi seri provvedimenti a riguardo".

L’amministrazione punta ora a individuare i responsabili attraverso le immagini raccolte dalle telecamere e a contrastare un fenomeno che, oltre a danneggiare spazi pubblici destinati alla comunità, comporta costi e interventi di ripristino.