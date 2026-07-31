Loano, "Il filo rosa della prevenzione": esperti Asl2 incontrano i cittadini

Sabato 1° agosto, alle ore 9.30, presso il Giardino del Principe di Loano, si terrà la conferenza "Il filo rosa della prevenzione", organizzata nell'ambito della manifestazione "Universo in Rosa" promossa dal Comune di Loano, con la partecipazione dei professionisti di Asl2.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della promozione della salute, con particolare attenzione alla salute femminile, ma affrontando anche numerosi argomenti di interesse generale.

Nel corso della mattinata, gli specialisti di Asl2 illustreranno ai cittadini le principali strategie di prevenzione, l'importanza degli screening, dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce, offrendo consigli pratici e aggiornamenti sulle opportunità di prevenzione offerte dal Servizio Sanitario.

Interverranno: Valentina Calarco, dermopigmentista; Antonino Giacalone, chirurgo vertebrale; Antonella Maritano, radiologa-senologa; Lorenzo Del Nero, endoscopista; Virna Frumento, igienista; Filippo Cosini, pneumologo; Gisella Airaudi, ginecologa; Alessandra Franco, responsabile Screening.

L'incontro offrirà un percorso multidisciplinare che spazierà dalla prevenzione oncologica agli screening organizzati, dalla salute respiratoria a quella ginecologica, dalla prevenzione delle patologie dell'apparato digerente fino agli aspetti legati alla salute della colonna vertebrale e alla dermopigmentazione ricostruttiva, evidenziando come la prevenzione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita.

Dichiara Monica Cirone, Direttore di Area 2 di ATS Liguria: "La prevenzione rappresenta la prima e più importante attività da svolgere per la salute delle persone. Attraverso iniziative come questa vogliamo avvicinare i professionisti sanitari ai cittadini, offrendo occasioni di confronto diretto e informazioni scientificamente corrette. Promuovere la cultura della prevenzione significa favorire diagnosi precoci, adottare stili di vita salutari e rendere ogni persona protagonista della tutela della propria salute. Ringrazio il Comune di Loano per la collaborazione e tutti i professionisti di Area 2 che metteranno a disposizione della cittadinanza la loro competenza e la loro esperienza".

L'evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.