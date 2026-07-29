Borghetto, "Tuffati a donare" torna in piazza Libertà: una giornata per regalare sangue e speranza

Sabato 1° agosto dalle ore 6.30 alle ore 13.00 in piazza Libertà, torna l’appuntamento con “Tuffati a donare”, la giornata dedicata alla raccolta del sangue che unisce solidarietà e sensibilizzazione.

L’iniziativa, promossa dall’AVIS di Loano, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Borghetto Santo Spirito, vuole rammentare a cittadini e turisti, l’importanza di compiere un gesto semplice, ma di straordinario valore.

Donare il sangue significa contribuire concretamente a salvare vite e garantire una risorsa indispensabile per il sistema sanitario.

"'Tuffati a donare' è un’iniziativa che unisce solidarietà e senso di comunità, ricordandoci quanto ogni donazione possa trasformarsi in una concreta speranza di vita per chi ne ha bisogno. Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai volontari dell’AVIS di Loano, che con dedizione ed impegno rendono possibile questa giornata. Un grazie anche a tutti coloro che sceglieranno di partecipare, contribuendo con un gesto di grande generosità", commenta Carolina Bongiorni, assessore alla Cultura e al Turismo.