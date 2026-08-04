Castellini nuovo presidente dell'Ente Parco del Beigua: "Un onore, obiettivo primario sarà la valorizzazione di ogni singolo tassello"

Andrea Castellini è il nuovo presidente dell'Ente Parco del Beigua.

Come vi avevamo anticipato ieri (leggi QUI), Castellini, vicepresidente della Provincia e sindaco di Stella, ha deciso di lasciare l'incarico di vicepresidente della Provincia per assumere quello di presidente dell'Ente Parco del Beigua, succedendo a Daniele Buschiazzo, il cui mandato era scaduto dopo 11 anni.

"Esprimo il mio più sincero e profondo ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata questo pomeriggio. Per me è un immenso onore assumere la guida di una delle realtà ambientali più straordinarie del nostro Paese, riconosciuta anche come Geoparco Unesco - dice il neo presidente - Il mio obiettivo primario sarà la valorizzazione di ogni singolo tassello che compone il mosaico del Beigua: dagli habitat preziosi per la conservazione della biodiversità alla straordinaria diversità geologica, dal fitto reticolo di sentieri che attraversa il Parco e collega il versante padano con quello tirrenico, al ricco patrimonio di storia e cultura dei piccoli borghi".

"Uno straordinario connubio tra mare e monti, due ambienti diversi ma saldamente interconnessi, che nell’immaginario collettivo sono spesso percepiti come lontani. Sarà nostro compito dimostrare quanto siano invece reciprocamente custodi e polmoni l'uno dell'altro, integrando la costa e l'entroterra in un'unica visione strategica di turismo sostenibile e vita quotidiana - prosegue Castellini - Un’attenzione costante sarà mantenuta anche sul tema del titanio, in continuità con le posizioni ribadite più volte a voce alta e unanime dalla comunità locale. Non ci saranno aperture, tentennamenti o compromessi: la salvaguardia del territorio, della biodiversità e dei valori rappresentati dal Geoparco UNESCO viene prima di qualsiasi altro interesse".

"Guardiamo al futuro con determinazione, pronti a lavorare insieme – Sindaci, istituzioni, associazioni, operatori locali e cittadini – per far risplendere il Parco del Beigua come merita" conclude il neo presidente dell'Ente Parco e Sindaco di Stella.