Provincia, si dimette il vicepresidente Andrea Castellini

Il vicepresidente della Provincia Andrea Castellini ha formalizzato le sue dimissioni che saranno effettive dalla giornata di domani.

Ultimo giorno quindi da vice numero uno di Palazzo Nervi per il Sindaco di Stella che ha deciso di lasciare l'incarico per via di un nuovo ruolo che verrà formalizzato proprio nelle prossime 24 ore.

Castellini sembrerebbe, secondo indiscrezioni, in pole per la presidenza dell'Ente Parco del Beigua. La Regione dovrebbe infatti designarlo succedendo a Daniele Buschiazzo il cui incarico è scaduto dopo 11 anni di mandato.

Il ruolo di vicepresidente provinciale infatti non sarebbe compatibile con il nuovo ruolo.

"Può essere un passaggio importante da Sindaco di Stella e capisco la sua scelta. Mi dispiace perché abbiamo collaborato molto bene e continueremo a farlo da amministratori locali così come con tutti i consiglieri" ha detto il presidente Pierangelo Olivieri che non ha ancora ufficializzato il nome del successore di Castellini alla vicepresidenza.

A subentrargli il consigliere comunale di Savona Maurizio Scaramuzza. Il prossimo 6 agosto è stato convocato un consiglio provinciale straordinario con la surroga di Castellini e la contestuale convalida alla carica come primo dei non eletti nel 2024 dell'esponente della Lega.

Da capire se la nomina dei giorni scorsi alla presidenza dell'Interporto Vio da parte di Olivieri possa portarlo a dover lasciare il ruolo a Palazzo Nervi. Lo stesso ha confermato alla nostra redazione che non ci sarebbero problemi di incompatibilità.

In autunno dovrebbero comunque svolgersi le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e ad inizio 2027 per la presidenza.