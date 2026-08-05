Botteghe storiche e attività dell’entroterra, soddisfazione di Matteo Campora per gli incentivi regionali

Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria, ha espresso grande soddisfazione per le risposte fornite in Consiglio Regionale dall’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana in merito alle misure di sostegno per le attività economiche e le botteghe dell’entroterra ligure. I dati presentati confermano l'impegno di Regione Liguria nel valorizzare il commercio di prossimità, considerato un presidio fondamentale contro lo spopolamento e un servizio essenziale per le comunità locali.

L'analisi dei provvedimenti attivati nel corso del 2025 evidenzia tre linee d'intervento principali. La prima misura, dotata di 4,8 milioni di euro, è destinata a incentivare l'insediamento di nuove attività artigianali, commerciali, di ristorazione e cooperative nei comuni con meno di 2.500 abitanti. Fino ad oggi ha visto l'ammissione di 17 nuove imprese per un valore di oltre 279 mila euro erogati, con ulteriori pratiche in fase di valutazione. La seconda linea di finanziamento, pari a 4,6 milioni di euro, rivolta alle micro e piccole imprese già esistenti nei piccoli centri fino a 5.000 abitanti, ha finora sostenuto 1.141 realtà per un importo complessivo di oltre 3,8 milioni di euro. Infine, la misura da 912 mila euro focalizzata sulla salvaguardia di esercizi di vicinato, edicole, tabaccherie, farmacie e locali di somministrazione ha raccolto 150 domande nelle province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, con richieste che hanno superato 1,1 milioni di euro.

Campora ha ringraziato l'assessore Piana e la giunta regionale non solo per le risorse messe a disposizione, ma anche per la presenza costante nei territori interni. Il consigliere ha infine auspicato la prosecuzione e il rinnovo di queste politiche finanziarie, sottolineando la necessità di potenziare i canali informativi attraverso la collaborazione con Anci Liguria, al fine di supportare al meglio le amministrazioni locali e le imprese nell'accesso ai bandi di sostegno.