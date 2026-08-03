Forza Italia lancia "On the Road": da settembre un tour del partito in tutta la Liguria

Partirà alla fine di settembre un tour politico che attraverserà tutta la Liguria per raccontare l'attività svolta da Forza Italia in Regione. L'iniziativa, denominata "Forza Italia on the road", toccherà le province di Imperia, Savona, La Spezia, il Tigullio e si concluderà a Genova, con una serie di incontri aperti a militanti, simpatizzanti e cittadini interessati.

L'obiettivo del format è quello di illustrare il lavoro portato avanti dal partito nelle istituzioni regionali, offrendo un momento di confronto diretto con amministratori e rappresentanti di Forza Italia.

Ad aprire ogni appuntamento sarà il segretario regionale Carlo Bagnasco, già sindaco di Rapallo, che illustrerà l'attività politica del partito in Regione e il legame con i valori fondanti di Forza Italia.

A seguire interverrà Chiara Cerri, presidente della IV Commissione regionale Territorio e Ambiente, che farà il punto sulle principali riforme in materia di sviluppo e tutela ambientale. Spazio poi all'assessore regionale al Bilancio Claudia Morich, che illustrerà le politiche economiche e finanziarie dell'amministrazione regionale, mentre le conclusioni saranno affidate al capodelegazione in Giunta Marco Scajola, con un approfondimento sui temi di sua competenza, tra cui lavoro, trasporti, rigenerazione urbana, edilizia, demanio marittimo e programmazione del Fondo Sociale Europeo.

"Per quanto mi riguarda, farò da trait d'union tra gli interventi – dice Angelo Vaccarezza – e cercherò di portare il mio contributo in merito al lavoro svolto in Consiglio e in Giunta come Consigliere incaricato agli Enti locali e alle Relazioni internazionali".

Agli incontri prenderanno parte anche gli amministratori locali e i segretari provinciali del partito.

"Parteciperanno anche gli Amministratori locali e i Segretari provinciali del partito. Prossimamente, in attesa di incontrarvi, vi comunicherò le date degli incontri sul territorio", conclude Vaccarezza.