La settimana in A10 inizia da bollino rosso: in direzione Genova previsti imponenti rallentamenti

Sarà un inizio di settimana con alcuni disagi in autostrada.

Autostrade per l’Italia, infatti, ha diffuso i tempi di percorrenza previsti per domani, lunedì 3 agosto e si potrebbero registrare imponenti rallentamenti verso Savona e Genova in A10.

Il bollino rosso è presente tra le 7 e le 13 in direzione Genova e arancione dalle 13 alle 19. In direzione Savona sarà arancione dalle 7 alle 19. Sulle altre autostrade liguri bollino rosso in A7 dalle 7 alle 13 e arancione dalle 13 alle 19 in direzione Serravalle e dalle 7 alle 19 in direzione Genova.

In A26 grossi problemi al traffico in direzione Gravellona Toce con il bollino rosso dalle 7 alle 13, arancione dalle 13 alle 19, in direzione Genova Voltri bollino arancione dalle 7 alle 19.

In A12 tempi di percorrenza molto superiori alla media dalle 7 alle 13 in direzione Genova, bollino arancione dalle 13 alle 19. In direzione Sestr Levante tempi di percorrenza superiori alla media dalle 7 alle 19.