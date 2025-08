Finisce con le ruote nella canalina della fibra ottica: giovane cade e si rompe il malleolo

Una lezione di scuola guida che si conclude purtroppo con la rottura del malleolo.

Vittima dell'incidente che si è verificato lo scorso sabato mattina una giovane che in via Santuario a Savona, all'altezza della prima cappelletta, è caduta rovinosamente dalla moto.

A lanciare l'allarme un'autoscuola savonese.

"Questa mattina, una nostra ragazza che si stava esercitando, è finita con le ruote nella canalina della fibra ottica con conseguente caduta (per giunta non segnalata e in piena curva). Si crea proprio un effetto binario e la moto tende proprio a seguire la canalina. Davvero tanto pericoloso; sopratutto per i conducenti poco esperti" dicono dall'autoscuola.

In più di un'occasione in diverse strade del savonese è stata segnalata la pericolosità degli interventi sulla fibra. Con molteplici lettere inviate dai Sindaci alle ditte che realizzano gli interventi.