Savona, fiaccolata per Gaza: alla Ciclofficina Alfonsina raccolta fondi e iniziative di solidarietà

Domenica 9 agosto, dalle 18, alla Ciclofficina Alfonsina di Savona si terrà un aperitivo di raccolta fondi a favore di Ele Elna Elak, associazione che si occupa di fornire beni di prima necessità alle famiglie di Gaza.

"Alle 21 attraverseremo le vie della città con una fiaccolata rumorosa. Porta la tua torcia e qualcosa per fare rumore. In questi giorni, in cui la brutalità delle scelte guerrafondaie è sempre più evidente, pensiamo sia necessario attraversare le vie della nostra città per esprimere solidarietà alle persone vittime di genocidi e opporci alle violenze che colpiscono i più deboli. Sentiamo il bisogno di attraversare lo spazio per urlare, sognare e far respirare questa terra che brucia", spiegano gli organizzatori.

"Durante la serata è previsto un momento informativo con un attivista che opera in Cisgiordania con Protective Presence e la distribuzione di materiale informativo a cura di BDS. Mariano Tomatis proporrà inoltre uno spettacolo di illusionismo contro il sistema", aggiungono.

Sostengono e aderiscono all'evento: Ciclofficina Alfonsina, Associazione Culturale Liguria Palestina, Savona Disarmo, BDS Liguria, Sanitari per Gaza, CUB, Officina per la Pace, ARCI Savona e Caritas Savona.