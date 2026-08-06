Savona, la Madonna della Neve arriva dal mare: alle Fornaci si è rinnovato il rito della devozione

È uno dei momenti più attesi e suggestivi delle Fornaci: l'arrivo della Madonna della Neve dal mare. Anche quest'anno, nella sera del 5 agosto, il litorale del quartiere savonese si è trasformato in un luogo di fede e tradizione, una folla di persone radunate sulla spiaggia e sul lungomare per accogliere la statua della Vergine.

Trasportata a bordo di un'imbarcazione la sta della Madonna è approdata sulla battigia con il buio. Un rito che si rinnova da decenni e che rappresenta uno dei simboli più forti del legame tra le Fornaci e il mare.

Dopo lo sbarco, la statua è stata accolta dalle autorità religiose e civili, dai crocifissi delle Confraternite e dai volontari che hanno preso parte alla cerimonia. Da qui è partita la processione su corso Vittorio veneto e poi verso la chiesa di Santa Maria della Neve, in via Saredo, cuore delle celebrazioni dedicate alla patrona del quartiere.

La devozione alla Madonna della Neve ha origine in un'antica tradizione che risale al IV secolo e al celebre miracolo della nevicata sul colle Esquilino, a Roma, episodio legato alla fondazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nel corso dei secoli il culto si è diffuso in molte città italiane e alle Fornaci ha trovato una delle sue espressioni più caratteristiche, grazie al rito dello sbarco dal mare.