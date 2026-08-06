Albenga, musica e fuochi d’artificio per la notte di San Lorenzo

Fuochi d’artificio, musica e spettacolo animeranno la notte di San Lorenzo ad Albenga.

Lunedì 10 agosto alle ore 21:30 in Piazza Fabrizio De André ci sarà il concerto degli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”.

La band, nota per l’energia travolgente e per un repertorio capace di unire funk, groove e grande coinvolgimento del pubblico, offrirà un live ricco di ritmo e divertimento, pensato per tutte le età e per chi desidera vivere una serata estiva all’insegna della musica.

Al termine del concerto, la serata proseguirà con uno spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Albenga e completerà l’evento con un momento scenografico di grande impatto.

L’iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti estivi promossi dalla Città di Albenga, per informazioni e aggiornamenti sulle attività estive è possibile consultare i canali ufficiali del Comune e di Scopri Albenga.