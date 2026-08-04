Il quartiere Fenarina conquista il primo Premio Eleganza di “Alassio in Bianco” 2026

È il quartiere Fenarina ad aggiudicarsi il primo Premio Eleganza , il riconoscimento istituito per premiare la location che meglio ha saputo interpretare lo spirito della manifestazione "Alassio in Bianco" 2026, promossa dall'Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.



La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale di Alassio, dove l'assessore al Commercio Franca Giannotta ha accolto i partecipanti che hanno contribuito al successo dell'evento andato in scena lo scorso 29 luglio e la giuria, composta dalla giornalista Grazia Pitorri, dalla referente Confcommercio di Alassio e membro del direttivo del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Marta Ferrario, da Franco Nicolosi, in rappresentanza dei ristoratori, e da Paola Boscione, titolare di Acqua di Alassio, la quale ha offerto un set di prodotti firmati “Acqua di Alassio” come omaggio ai vincitori.



A conferire il riconoscimento, che consiste in un pregevole piatto in vetro inciso, è stata l’assessore al Commercio Franca Giannotta, promotrice dell’iniziativa. Insieme a lei era presente durante la cerimonia anche l’assessore Patrizia Mordente.

La tavola imbandita della Fenarina, allestita presso il campetto della Chiesa di San Giovanni Battista, ha conquistato la giuria grazie all'eleganza dell'ambientazione, all'attenzione riservata ai dettagli e a al valore aggiunto dato dalla particolare collaborazione e spirito di squadra emersi durante l'allestimento.



A rendere ancora più speciale la serata nella location vincitrice del Premio Eleganza Alassio in Bianco 2026 è stata l'esibizione dei Projecto Kajallè, insieme all'animazione itinerante predisposta per l'evento in tutte le location.