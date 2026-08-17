Filippo Marino (FdI): "I personalismi fuori dalla politica". E sul "caso" Tpl chiede un chiarimento alla coalizione

"I personalismi devono essere lasciati fuori dalla politica. C'è una coalizione e se ne devono rispettare gli interessi".

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Filippo Marino non le manda a dire a chi avrebbe teso il trabocchetto che ha fatto saltare l'assegnazione della presidenza di Tpl al centrodestra. È stata infatti eletta presidente Serena Lancione, in quota Pd, al posto di Luigi Pignocca, in quota centrodestra, al quale è stata poi assegnata la carica di vicepresidente.

Dietro ci sarebbe un "accordo" tra il Comune di Alassio, del sindaco Marco Melgrati (FI), e quello di Cisano sul Neva, del sindaco Massimo Niero (Pd). La coalizione di centrodestra puntava infatti sulla candidatura alla presidenza dell'ex sindaco di Loano, ma la scelta del Comune di Alassio di affidare la delega di voto a Niero ha cambiato gli equilibri e favorito il centrosinistra.

Una decisione che sarebbe stata presa senza un confronto con gli altri consiglieri e assessori di Fratelli d'Italia che fanno parte dell'amministrazione alassina. "Una decisione unilaterale", accusa il coordinatore provinciale di FdI.

"La mattina stessa dell'assemblea quella delega di Alassio a Pierangelo Olivieri è scomparsa ed è comparsa quella a Massimo Niero: assessori e consiglieri di FdI non ne sono stati informati – spiega Marino –. Per il centrodestra questo è un fatto dannoso per tutta la coalizione e non accetto che venga tirata in ballo Fratelli d'Italia".

Insomma, è tempo di chiarimenti all'interno del centrodestra, che deve prepararsi a un importante appuntamento elettorale in 21 Comuni, compreso quello capoluogo, e alle politiche del prossimo anno. Una coalizione al cui interno ci sono "sgambetti" e colpi di scena che la indeboliscono.

"Chiederò un incontro con tutti i segretari provinciali della coalizione – aggiunge – perché quello che è successo è un fatto grave per il centrodestra".