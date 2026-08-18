Carcare, minaccia un familiare con un coltello e si scaglia contro i Carabinieri: denunciata 23enne

Tra gli interventi dei Carabinieri segnalati nel corso della settimana di Ferragosto, se ne è registrato anche uno a Carcare, dove i militari dell'Arma sono intervenuti a seguito di una richiesta inoltrata alla Centrale Operativa NUE 112. Protagonista della vicenda una turista di 23 anni, residente in Toscana, che secondo quanto ricostruito dai militari si trovava in evidente stato di ubriachezza.
La giovane avrebbe minacciato un familiare impugnando un coltello da cucina della lunghezza di 24 centimetri. Nel corso dell'episodio si sarebbe inoltre autoinflitta alcuni tagli sulle braccia.
All'arrivo dei Carabinieri della Stazione carcarese, la 23enne avrebbe opposto resistenza alle operazioni di contenimento, spintonando e insultando i militari intervenuti.
Al termine dell'intervento, la giovane è stata deferita all'autorità giudiziaria. La vicenda è ora al vaglio della magistratura per gli aspetti di competenza.