Incidente mortale sull'A10 a Varazze: verrà svolta l'autopsia sulla vittima

Verrà svolta l'autopsia sul corpo di Joel Ricardo Attia Saad Acaro Martinez, il motociclista 30enne che ha perso tragicamente la vita in un incidente nelle prime ore del mattino di domenica 16 agosto in A10.

A disporre l'esame autoptico la Procura di Savona che ha aperto, come prassi, un fascicolo per omicidio stradale.

L'uomo, residente nel quartiere genovese di Rivarolo, secondo quanto emerso avrebbe perso il controllo del mezzo sull'autostrada poco dopo il casello di Varazze in direzione di Genova. Un'auto poi sarebbe sopraggiunta e non sarebbe riuscita a schivarlo.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Nel sinistro stradale erano rimaste ferite anche altre quattro persone. Alcune erano state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo della tragedia erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale di Sampierdarena e il personale del primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. La Polstrada aveva avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Per alcune ore il tratto stradale tra Varazze e Arenzano era stato chiuso.