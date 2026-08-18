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Cronaca | 18 agosto 2026, 17:04

Tamponamento tra 4 auto tra Albisola e Celle: un ferito al San Paolo

Tra Varazze e Arenzano scontro moto-auto: motociclista in codice giallo

Tamponamento tra 4 auto tra Albisola e Celle: un ferito al San Paolo

Giornata da bollino rosso sulle autostrade nei tratti della provincia di Savona.

Dopo l'incidente del primo pomeriggio tra Borghetto e Albenga all'altezza di Ceriale, intorno alle 16.30 in A10 si è verificato un tamponamento a catena tra 4 auto tra Albisola e Celle Ligure.

Sul posto stanno intervenendo l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che ha trasportato un ferito in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul tratto sono presenti 5 km di coda.

Sempre alla stessa ora un'auto e una moto si sono scontrate tra Varazze e Arenzano. Ad avere la peggio un motociclista che è stato accompagnato al pronto soccorso del nosocomio savonese. Si registra al momento un km di coda.

Luciano Parodi

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