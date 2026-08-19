Alassio, collisione in uscita dal porto: barca finisce spiaggiata, intervento della Guardia Costiera

Incidente marittimo questa mattina nelle acque antistanti le spiagge libere di Sant’Anna, a levante del porto di Alassio. Un’imbarcazione da diporto battente bandiera polacca, durante le operazioni di uscita dal porto, ha urtato la banchina nella fase di disormeggio e ha iniziato a imbarcare acqua.

Immediato l’intervento del personale della Guardia Costiera di Loano-Albenga, impegnato sia a terra sia in mare con il battello veloce GC B 38.

A seguito della collisione, l’equipaggio dell’imbarcazione ha effettuato una manovra di emergenza, procedendo a spiaggiare l’unità sul fondale sabbioso per evitare conseguenze più gravi.

I militari intervenuti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei bagnanti e, allo stesso tempo, preservare l’ecosistema marino.

A seguito della diffida notificata ai proprietari dell’imbarcazione, nei prossimi giorni una ditta specializzata sarà incaricata di effettuare le complesse operazioni necessarie per il recupero del natante.

La Guardia Costiera di Alassio continuerà nelle prossime ore l’attività di vigilanza nell’area interessata dall’incidente. Al momento non si registrano sversamenti di idrocarburi in mare.