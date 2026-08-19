Albissola, lutto per la scomparsa di Giovanna Staffini

Albissola piange la scomparsa a 83 anni di Giovanna Staffini.

Conosciuta da tutti come Gianna, nota commerciante, era la storica contitolare della agenzia immobiliare "Ada Rinaldi" di via Repetto, nel centro storico albissolese.

In passato fu anche consigliere comunale. Due anni fa era scomparsa la sorella Piera.

L'agenzia era stata fondata negli anni 50 dalla madre Ada mancata nel 2005.

"Esprimo il mio sentito cordoglio per la scomparsa di Gianna Staffini, appartenente a una storica famiglia di commercianti albissolesi che, con dedizione e continuità, ha rappresentato per decenni una presenza significativa nel tessuto commerciale della nostra città, tramandando di generazione in generazione la propria attività - scrive la consigliere Lara Dellepiane - A questo importante legame con la storia commerciale di Albissola si unisce, per me, anche un ricordo personale quello di una cara vicina di casa. Alla famiglia Staffini/Rinaldi rivolgo le più sincere e sentite condoglianze, con la certezza che il ricordo di Gianna rimarrà parte della storia e della memoria della nostra comunità".

"FIMAA Savona con la sua Presidente Laura Forzano porge sentite condoglianze alla famiglia Staffini per la perdita della cara Gianna sempre stata un punto di riferimento per l'Agenzia Rinaldi di Albissola e per la professione" il cordoglio della Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari savonese

Il funerale di Giovanna Staffini è stato celebrato ieri nella parrocchia di Nostra Signora della Concordia.