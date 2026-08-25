Imprese, saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni nel 2° trimestre 2026: +149 unità

Sulla base dell’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, al 30 giugno 2026, in provincia di Savona, risultano 27.569 imprese registrate. Nel secondo trimestre (aprile-giugno 2026) il saldo tra iscrizioni e cessazioni è contraddistinto dal segno più (+149 imprese).
Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2025, si rileva un incremento nel numero delle nuove aperture, passate dalle 393 del 2° trimestre 2025 alle 411 del 2° trimestre 2026 (18 unità in più) a cui si affianca un aumento delle cessazioni non d’ufficio passate dalle 214 del 2° trimestre 2025 alle 262 di aprile-giugno dell’anno in corso (+48).
Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva un aumento essendo passato dall’1,38% del 2° trimestre 2025 all’1,48% del 2° trimestre 2026. Un aumento si registra anche nel tasso di cessazione salito dallo 0,75% del 2° trimestre 2025 allo 0,94% del 2° trimestre 2026.
Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 2° trimestre 2026 il dato relativo al tasso di crescita delle imprese del Savonese sia contrassegnato dal segno più (+0,54%) quindi migliore sia del tasso di crescita regionale (+0,44%) che del tasso di crescita del Nord Ovest (+0,53%), ma leggermente inferiore rispetto a quello nazionale (+0,56).
Quanto ai settori economici, la variazione risulta negativa per agricoltura (-0,19%) e industria (-0,12%), positiva, invece, per costruzioni (+0,47%), commercio (+0,34%) e servizi (+1,32%).
Infine, una lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia una crescita per tutte le forme societarie: nel dettaglio, si registra per le imprese individuali (che rappresentano oltre il 57% del totale delle imprese registrate in provincia di Savona) un saldo pari a +78 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,50%, mentre le società di capitale sono aumentate di 62 unità (tasso di crescita del +1,22%). In leggera crescita anche le società di persone (+3 unità, +0,05%) e le altre forme (+6 unità, +0,95%).