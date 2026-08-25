Hitchcock e la Liguria, prima della suspense: ad Andora il viaggio negli esordi del maestro del brivido

Martedì 25 agosto, alle 21, ad Andora, presso l’Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro, Sguardi Laterali ospiterà Massimo Boero, autore di Hitchcock, il labirinto delle passioni, per un viaggio alla scoperta degli esordi di uno dei più grandi registi della storia del cinema.

Boero ricostruisce la storia di The Pleasure Garden – Il labirinto delle passioni, primo film compiuto di Alfred Hitchcock come regista, realizzato nel 1925 e legato in modo sorprendente anche alla Liguria.



Prima della suspense, il primo mistero. Tutto cominciò anche in Liguria. Tra Genova e Alassio, dove venne girata anche la scena del primo delitto cinematografico di Hitchcock, prende forma un'avventura fatta di set, imprevisti e curiosità che sembrano già anticipare alcuni degli elementi destinati a rendere inconfondibile il futuro maestro del brivido; una pagina poco conosciuta della storia del cinema, che assume un fascino particolare proprio per il pubblico della Riviera: un'occasione per scoprire quando la Liguria entrò nella storia del cinema di Alfred Hitchcock, accompagnati dal giornalista e redattore del quotidiano "La Stampa" Massimo Boero.