Giornata mondiale del cane, come festeggiare il 26 agosto un amico e un eroe

Una giornata dedicata al “migliore amico dell’uomo”, il cane. Il 26 agosto si celebra l’International Dog Day, una ricorrenza nata nel 2004 per sensibilizzare sul ripugnante tema dell’abbandono.

L’idea della Giornata nasce negli Stati Uniti, ma si diffonde subito in tutto il mondo, grazie a Colleen Paige, studiosa del comportamento animale e attivista. La scelta del 26 agosto non è stata casuale: in quella data, infatti, quando Colleen aveva 10 anni, la famiglia adottò il suo primo cucciolo (Sheltie).

Il 26 agosto non è, però, l’unico momento per festeggiare i cani: il 26 giugno, ad esempio, viene celebrata la Giornata Mondiale dei cani in ufficio, ricorrenza istituita in Inghilterra verso la fine degli anni ’90 con il nome di Take Your Dog To Work Day. Un momento per sottolineare come la presenza dei nostri amici a quattro zampe nei luoghi di lavoro porti benefici anche in termini di produttività e serenità.

Piccolo o grande, di razza o no, con il pelo ispido o morbido, liscio o riccio, bianco, rosso o marrone il cane è il miglior amico dell’uomo da un bel po’ di secoli. Qualcuno sostiene abbiano iniziato a volersi bene già 36mila anni fa, perché è proprio a quella data che si fa risalire un insediamento umano, in Russia, dove è stato ritrovato il cranio di un proto-cane, già allora uomini e cani hanno scoperto che potevano e volevano essere amici.

Intelligente e sensibile, affettuoso e divertente, ci capisce fin dal primo sguardo e non ha bisogno di parole per comunicare. Avere un cane che compie insieme a noi il lungo e appassionante viaggio della vita è una fantastica esperienza. A tratti forse anche un po’ complicata, è vero, ma decisamente gratificante, perché un amico a quattro zampe è sempre un valore aggiunto alla nostra felicità.

I benefici legati alla presenza di un cane all’interno del nucleo familiare sono tanti: migliorano la qualità della vita degli anziani, aiutano a fare esercizio fisico, fanno compagnia soprattutto ai bambini, aiutano nella riabilitazione e nel recupero sociale.

Questo giorno è dedicato a tutti i cani di ogni razza, ma un sorriso particolare va a quelli che svolgono importanti compiti di guida per i non vedenti oppure in ambito di sicurezza e soccorso, salvando vite umane attraverso la dedizione e l’addestramento.

Nel mondo esistono centinaia di razze di cani che variano per taglia, dimensione, pelo, e tanto altro: vanno dal labrador, ai bulldog, ai volpini, ai bassotti e ai beagle fino al pastore tedesco e maremmano, all’alano, al terranova e al San Bernardo. Poi ci sono i meticci.

Adottate e non comprate! Tanti cani nel mondo hanno bisogno di amore per donare amore. Un famoso scrittore, alla domanda: "Ma secondo lei, i cani, ce l’hanno un’anima?", usava rispondere: "Non hanno un’anima, ne hanno due".