Lorenzo Finn show: dopo il Giro Next Gen vince anche il Tour de l'Avenir

Dopo la vittoria del Giro Next Gen sta dominando la corsa a tappe riservata agli under 23 che si svolge ogni anno in Francia

Dopo 53 anni un italiano vince il Tour de l'Avenir.

Il ciclista genovese Lorenzo Mark Finn si è aggiudicato la corsa a tappe riservata agli under 23 che si svolge ogni anno in Francia facendo sua anche l'ultima tappa in terra italiana, in Piemonte, la Strambino - Ceresole Reale-Lago Serrù.

Il corridore di Avegno del team Red Bull Bora Hansgrohe Rookies fa il bis quindi dopo la vittoria del Giro Next Gen.

Il Tour è stato vinto negli ultimi anni da Tadej Pogacar (2018), Isaac Del Toro (2023) e Paul Seixas (2025). E l'ultimo italiano a conquistarla fu Gianbattista Baronchelli nel 1973. In precedenza Mino Denti nel 1965, Felice Gimondi nel 1964 e Guido De Rosso nel 1961.

Il campione del Mondo Juniores 2024 e Under 23 2025, dal prossimo anno passerà professionista.