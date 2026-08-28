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Cronaca | 28 agosto 2026, 09:03

Albenga, sabato i funerali della 21enne Valentina Amandola

La giovane ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A10

Foto tratta da Facebook

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Si terranno sabato 29 agosto, alle ore 10, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga, i funerali di Valentina Amandola, scomparsa all’età di 21 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A10, all’interno della galleria Diano Calderina, tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova.

La ragazza era stata trasportata e ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’elicottero Grifo, dopo il violento scontro tra la sua automobile, una Smart, e un mezzo pesante.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 28 agosto, alle ore 17, nella stessa chiesa dove si terranno i funerali.

Redazione

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