Albenga, sabato i funerali della 21enne Valentina Amandola

Si terranno sabato 29 agosto, alle ore 10, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga, i funerali di Valentina Amandola, scomparsa all’età di 21 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A10, all’interno della galleria Diano Calderina, tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova.

La ragazza era stata trasportata e ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’elicottero Grifo, dopo il violento scontro tra la sua automobile, una Smart, e un mezzo pesante.

Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 28 agosto, alle ore 17, nella stessa chiesa dove si terranno i funerali.