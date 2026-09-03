Cervasca, tra boschi e sapori arriva "MangiArte": una camminata di 10 chilometri

Una camminata ad anello tra i boschi di Cervasca, con sei tappe gastronomiche e arrivo nell’antico borgo di San Michele. È "MangiArte – Mangia e cammina nei boschi di Cervasca", l’iniziativa in programma domenica 20 settembre, organizzata dal Comune in collaborazione con le Pro loco e le realtà associative del territorio.

L’evento si svolgerà in concomitanza con la manifestazione dedicata agli artisti e ai libri, con la fiera in programma a San Michele. Il percorso, lungo circa 10 chilometri, prenderà il via alle 9 dall’anfiteatro di Cervasca, dove ai partecipanti saranno consegnati il kit, il bicchiere, le posate e i tagliandi necessari per accedere alle varie postazioni.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di circa 50 persone, accompagnati da due responsabili, uno in testa e uno in coda al gruppo. La prima tappa sarà alla scuola dell’infanzia "Sorelle Parola", con una colazione dolce a base di croissant, succo e caffè.

Il cammino proseguirà verso Castellar, dove sarà proposta la colazione salata con tramezzino, acqua e vino. La terza tappa, all’insegna dell’aperitivo e comprenderà pane e salame, pizzetta e bevande alcoliche e analcoliche.

A seguire il primo piatto, all’Arzone, con ravioli al ragù, vino e acqua. Il percorso condurrà quindi verso San Michele, dove sarà servito il secondo, con salsiccia e patate. La tappa conclusiva sarà al circolo Acli di San Michele, con crostata e caffè.

"Siamo ancora in work in progress e c’è grande fermento – spiega Sergio Cannavò, consigliere comunale e componente della commissione biblioteca –. L’idea è nata insieme alla presidente della commissione, Alessia Mattalia, e all’amministrazione comunale. Inizialmente pensavamo a una semplice passeggiata, poi il progetto si è trasformato in una vera camminata gastronomica".

Un aspetto particolarmente significativo dell’iniziativa è il coinvolgimento delle Pro loco delle diverse frazioni di Cervasca. "Siamo riusciti a coinvolgerle tutte – sottolinea Cannavò –. Ogni realtà proporrà una propria specialità e curerà una tappa. Non è sempre semplice far lavorare insieme tutte le associazioni, anche per quella che definirei una sana rivalità tra frazioni, ma questa volta si sono rese tutte disponibili".

Le associazioni che partecipano sono Pro loco Cervasca , Comitati San Defendente, Case Audisio, Acli San Bernardo, Acli Santa Crocee Acli San Michele.

L’arrivo a San Michele è previsto intorno alle 14. Qui i partecipanti potranno visitare gli stand della fiera del libro e ammirare le opere degli artisti presenti nel borgo. Alle 15 sono inoltre previsti gli incontri con gli autori, con la partecipazione dei moderatori Ada Origlia e Lorenzo Rosso, impegnati nella conduzione di due diversi gruppi di presentazione.

La giornata potrà poi proseguire con una passeggiata tra gli artisti e le bancarelle allestite a San Michele. Per il rientro sarà possibile scegliere tra diversi percorsi verso Cervasca, compresa la cosiddetta "via dei Morti", considerata la strada più rapida per tornare al punto di partenza.

La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e di 12,50 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni. I bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente. Nel prezzo sono compresi il kit e le degustazioni previste lungo il percorso.

Le iscrizioni sono obbligatorie e possono essere effettuate nei punti indicati sul materiale informativo: la tabaccheria di Cervasca, la tabaccheria di San Defendente, il circolo Acli di San Bernardo e i circoli Acli di Santa Croce e San Michele. Per informazioni è possibile contattare Nadia Martini al numero 328 0828030. I posti sono limitati e le iscrizioni si chiuderanno sabato 12 settembre.

In caso di maltempo, qualora la camminata non fosse praticabile, gli organizzatori stanno valutando una soluzione alternativa in strutture idonee ad accogliere i partecipanti, tra San Bernardo e San Michele, mantenendo comunque il programma gastronomico.

L’iniziativa è pensata anche per sostenere un progetto benefico: il ricavato sarà devoluto al Centro Diurno Cascina Pellegrino di Cervasca.