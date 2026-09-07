Cairo, 64mila euro per la manutenzione del Bormida: via agli interventi tra la diga di San Giuseppe e corso Marconi

64mila euro per la manutenzione della Bormida nel tratto compreso tra la diga di San Giuseppe e corso Marconi. È la cifra prevista dalla convenzione con Cave Marchisio, approvata venerdì dalla Giunta Lambertini attraverso lo scomputo degli oneri di cava.

Le risorse serviranno per interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e sagomatura dell’alveo. "Non sempre i tempi sono quelli desiderati, ma servono programmazione, continuità e visione di lungo periodo", spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cairo, Fabrizio Ghione.

L’intervento si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione in attesa dei lavori strutturali previsti dalla Regione Liguria lungo l’asta della Bormida, per un investimento di circa 9,5 milioni di euro.

"Continuiamo quindi a lavorare sulla manutenzione ordinaria, mentre attendiamo gli interventi strutturali ben più importanti che Regione Liguria sta progettando", aggiunge Ghione. "Manutenzione oggi, programmazione per domani. Un passo alla volta, ma con una direzione precisa".