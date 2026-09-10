Carcare, cittadinanza onoraria alla memoria di Pertini: "Un omaggio ai valori della Repubblica"

Un riconoscimento alla memoria di una delle figure più amate e autorevoli della storia della Repubblica. L’amministrazione comunale di Carcare ha annunciato la propria adesione all’iniziativa promossa dal Comune di Stella per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini.

La proposta sarà portata al prossimo Consiglio comunale, dove sarà inserita all’ordine del giorno per la discussione e la successiva votazione formale.

Pertini, partigiano, uomo politico e Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, è rimasto nella memoria collettiva italiana come una figura capace di coniugare fermezza istituzionale, rigore morale e vicinanza alle persone. Una storia politica attraversata dalla lotta contro il fascismo e dalla difesa della democrazia, fino al più alto incarico dello Stato.

È proprio a quei valori che Carcare intende richiamarsi con l’adesione all’iniziativa. Al centro ci sono la difesa dei principi costituzionali, la tutela della libertà e dell’uguaglianza, ma anche l’idea di una politica vissuta come servizio alla comunità.

Il Comune sottolinea inoltre il valore dell’esempio personale di Pertini: "Una condotta pubblica fondata sul senso del dovere, sulla sobrietà e sul rispetto delle istituzioni. Accanto alla dimensione politica, resta quella umana, legata alla capacità di parlare direttamente ai cittadini e di rappresentare un’idea di Paese fondata sulla solidarietà e sulla coesione sociale2.

La scelta di conferire la cittadinanza onoraria alla memoria non vuole dunque limitarsi a un atto simbolico. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione Mirri è trasformare la memoria di Pertini in uno stimolo per il presente, portando i valori della Costituzione nella vita quotidiana della comunità e contribuendo a trasmetterli alle nuove generazioni.

Sarà ora il Consiglio comunale a esprimersi sulla proposta. La cittadinanza potrà seguire i lavori della seduta, durante la quale la mozione sarà discussa e sottoposta alla votazione ufficiale.