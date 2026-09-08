“Idee prima delle formule”: il PSI di Savona rilancia il confronto nel centrosinistra

"La Federazione provinciale PSI di Savona richiamandosi alle 'idee prima delle formule', oltre a trasmettere le tre proposte formulate a livello nazionale che presenterà nelle prossime settimane nelle piazze della provincia, sta analizzando come segreteria - coadiuvati da alcuni esperti del settore - vari temi che toccano direttamente la vita dei cittadini e il futuro delle città e della nostra provincia su temi come: trasporto pubblico (TPL - Raddoppio ferroviario): infrastrutture (Raddoppio Ferroviario - Aurelia Bis - Parcheggi - Casello di Bossarino - Manutenzione strade); urbanistica (strategie e tecnologie per il raffreddamento delle città, verde-ombra-acqua. Trasformazione e riqualificazione delle aree di ex siti industriali dismessi, e di aree inutilizzate e da riqualificare); Savona (proposte e idee per una città a misura di cittadino, viabilità, manutenzione, condivisione dei problemi reali)".

Si apre con queste parole la nota stampa della Federazione Provinciale AVANTI PSI di Savona, sulle “Idee prima delle formule: il contributo socialista al centrosinistra”.

"Nella giornata di oggi sono state affisse “le Nostre Idee” nelle bacheche di Savona (Via Quarda), Albisola Superiore (Piazza D.Alighieri), Albissola Marina (Via Aurelia), Varazze (Via Moncelli), Cairo Montenotte (Via Roma), dove ogni settimana sarà esposto anche copia dell’AVANTI della Domenica", aggiungono Federazione Provinciale AVANTI PSI di Savona.

"Il Riformismo Socialista ritrova le sue profonde radici che vengono dal passato per proiettarsi nel futuro - si legge ancora nella nota - Con le loro idee e la loro capacità di ascolto, i Socialisti Savonesi sapranno trasmettere impulso ad una nuova politica fatta di condivisione, trasparenza, e del coraggio delle idee, nell'ambito di un centrosinistra riformista progressista che ambisca a migliorare la città per i suoi cittadini".

Tre temi tre proposte

Dichiarazioni di Giada Fazzalari, Direttore del Settimanale AVANTI della domenica:

"I socialisti sono chiamati all'azione: parte da agosto la campagna di Avanti Psi di raccolta firma per le petizioni popolari che segnano il percorso programmatico che ci porterà alle elezioni politiche del 2027. I temi sono di straordinaria importanza: la casa, bene rifugio degli italiani; un fondo per trattenere i giovani talenti, una fiscalità più equa a sostegno delle partite Iva. Tra le pagine di questo giornale approfondiamo - e lo faremo nelle prossime settimane - punto per punto per contribuire a fornire al gruppo dirigente socialista e agli amministratori locali, gli strumenti per proseguire la nostra campagna di agosto. Iniziamo dal primo. Tra i tre punti programmatici decisi dalla segreteria nazionale del Psi su proposta del segretario Enzo Maraio, dicevamo, ce n'è uno di straordinaria importanza politica: il sostegno alle partite Iva. Si tratta di circa 5 milioni di italiani che non sono ricchi evasori come ha sinora sostenuto un certo massimalismo veteromarxista, ma spina dorsale del ceto medio professionale che può evadere pochissimo, ha una pressione fiscale altissima, incassi incerti o ritardati, zero tutele, acconti insostenibili e doveri burocratici ai limiti del sadismo.

La cosa assurda, sinora, è che il popolo delle partite Iva - gente esclusa dall'economia della rendita, dal clientelismo e dal sottogoverno, nonché la parte più dinamica, aggiornata e innovativa del Paese è stato costretto dalla sinistra veteromarxista a spostarsi con il centrodestra, perché solo il centrodestra ha capito le loro problematiche e le loro difficoltà.

Il Psi prova a invertire la tendenza, e a riportare a sinistra una classe economica e sociale precaria e dinamica di straordinaria importanza. Solo chi non conosce la loro realtà ha potuto considerare le rottamazioni quater e quinques - atti politici che hanno dato respiro e tregua a milioni di professionisti sull'orlo del collasso - come atti di fiancheggiamento dell'evasione fiscale. Quel mondo deve ritornare a sinistra, e bene sta facendo il Psi a impegnarsi su questo fronte.

Infatti, considerare le partite Iva un pezzo dell'evasione fiscale significa ignorare la realtà e regalare milioni di voti al centrodestra per miopia ideologica e per un ottuso istinto punitivo senza fondamento".

Dichiarazioni di Enzo Maraio, Segretario Nazionale PSI:

"La prima riguarda i giovani. Un Paese che investe sulla formazione e poi perde i propri talenti è un Paese che rinuncia al futuro. Proponiamo un Fondo nazionale finanziato attraverso un contributo di equità delle grandi piattaforme digitali, destinato a ricerca, università, startup, innovazione e nuove competenze. Non assistenzialismo, ma opportunità.

La seconda riguarda la casa. Per troppi giovani acquistare un'abitazione o sostenere un affitto è diventato un traguardo irraggiungibile. Vogliamo destinare una parte degli extraprofitti del sistema bancario e assicurativo a un grande Piano Casa: mutui agevolati, recupero del patrimonio pubblico, edilizia residenziale e affitti sostenibili. La casa deve tornare a essere un diritto, non un privilegio.

La terza è dedicata ai liberi professionisti, agli artigiani, alle partite Iva e alle piccole imprese. È difficile parlare di crescita quando lo Stato chiede di pagare le imposte prima ancora che il reddito sia stato realmente prodotto. Occorre restituire liquidità a chi lavora, soprattutto nei primi anni di attività, rendendo più equo e flessibile il sistema degli acconti fiscali".