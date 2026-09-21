Sanità territoriale, incontri ad Andora, Albenga e Laigueglia per conoscere i servizi

Nei mesi di settembre e ottobre, il Distretto Albenganese di Area 2-ATS Liguria organizza, in collaborazione con alcuni Comuni del Distretto, tre incontri informativi aperti alla cittadinanza dedicati ai servizi sanitari territoriali.

Gli appuntamenti saranno un'occasione per incontrare direttamente i cittadini, rispondere ai loro dubbi e spiegare in modo semplice come funzionano i servizi, a chi sono rivolti e come accedervi.

Saranno presentate, in particolare, le Case della Comunità, l’Ospedale della Comunità, l’Infermiere di Famiglia e di Comunità e gli ambulatori di prossimità, con l’obiettivo di far conoscere meglio le opportunità di assistenza già disponibili sul territorio.

"Abbiamo scelto di organizzare questi incontri perché ci siamo resi conto che alcuni servizi e percorsi di cura e assistenza, anche se già attivi, non sono ancora sufficientemente conosciuti – dichiara Iris Grassi, direttore del Distretto Albenganese di Area 2-ATS Liguria –. Vogliamo quindi creare un momento di confronto diretto con i cittadini, per chiarire eventuali dubbi, spiegare come utilizzare i servizi e aumentare la consapevolezza sulla loro utilità. Conoscere le risorse disponibili significa anche poterle utilizzare nel modo più appropriato, facilitando l’accesso alle cure e l’assistenza sul territorio".

Di seguito date e sedi degli incontri: 24 settembre - ore 21: Andora, Palazzo Tagliaferro, Largo Milano; 13 ottobre - ore 21: Albenga, Palazzo Oddo- Auditorium San Carlo, Via Roma 58; 16 ottobre - ore 21,00: Laigueglia, Sala Pavia del Centro Civico Semur En Axois, Piazza San Matteo.