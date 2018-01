Varazze, open day all'asilo Guastavino

Iniziando così piccoli i bambini hanno il vantaggio di possedere più flessibilità mentale e accettano le cose nuove senza fatica. Come molti possono testimoniare, l’acquisizione di un’altra lingua, per esempio un dialetto, non interferisce con la conoscenza della lingua madre (italiano). A questa età precoce imparano a parlare come un madrelingua senza accento.

I bambini usano l’inglese svolgendo le loro quotidiane attività scolastiche, non “studiano” inglese come nelle scuole primarie e secondarie ma viene vissuta nei diversi contesti della scuola materna. Con l’insegnante madrelingua, parlando sempre in inglese, lo apprendono con naturalezza; all’inizio rispondono in italiano, poi poco a poco rispondono anche in inglese, cominciano anche a giocare utilizzando la lingua e riescono a seguire una storia o un cartone animato in inglese. Sono quindi in grado di guardare programmi televisivi per bambini in inglese a casa o capire persone che lo parlano.