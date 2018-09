Savona: situazione Ponente savonese, consigliere Karunaratne: “Chiedo al Sindaco la convocazione di un consiglio urgente”

La consigliere di “Vince Savona” Sujata Karunaratne ha avanzato nella giornata di oggi una richiesta al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio circa la convocazione di un consiglio comunale urgente per la situazione del ponente a seguito del crollo del ponte Morandi.

Afferma la consigliere: "Diversi e nuovi provvedimenti del Governo e del Parlamento per la Liguria; per il nostro sistema portuale, per il nostro sistema logistico e infrastrutturale; a difesa della popolazione ligure, del lavoro, dell’occupazione e delle imprese, con immediati provvedimenti accompagnati dalle relative risorse finanziarie per la mobilità e per le opere di collegamento con le altre regioni, non limitandosi alla sola ricostruzione di un ponte, la cui insufficienza non è neppure stata presa in sufficiente considerazione dalle norme approvate dal governo in questi giorni. E' importante far capire che siamo presenti e ci occupiamo delle problematiche del nostro territorio e dei nostri cittadini."