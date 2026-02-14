Quiliano esclusa dai "Comuni Montani", Fersini chiede un confronto in Consiglio comunale per trovare soluzioni condivise

"Abbiamo appreso solo dagli organi di stampa della classificazione dei 'Comuni Montani' come approvata in Conferenza Unificata a febbraio, una classificazione che determina l’esclusione del Comune di Quiliano dai 142 Comuni Montani inseriti invece in elenco".

Ad affermarlo è Rodolfo Fersini, capogruppo di opposizione di “Futura Quiliano”, che aggiunge: "Leggendo l’insieme delle regole, rileviamo come una interpretazione letterale basata prevalentemente su parametri geomorfologici non renda merito dei problemi territoriali evidenti e presenti nel territorio di Quiliano e sia assolutamente inaccettabile. Una estensione di circa 50 Kmq composta, oltre che dalle parti cittadine, da aree boscate, frazioni e borgate con palesi situazioni di fragilità idrogeologica, difficoltà di servizi e viabilità non può non essere attenzionata diversamente sia dal legislatore che dagli Enti preposti al riconoscimento".

"L’uscita del comune di Quiliano da questa classificazione indebolisce ulteriormente un territorio già fortemente provato e penalizza fortemente i cittadini per molteplici fattori riguardanti il particolare status, oltre che a rappresentare una diminuzione di risorse per la gestione di un territorio così vasto e così difficile. Ci associamo all’iniziativa di ANCI Liguria di intraprendere, con i comuni interessati, una Class Action Cumulativa per il reintegro di Quiliano nell’area dei comuni cosiddetti Montani", aggiunge.

"Chiediamo all’amministrazione di Quiliano di inserire un punto specifico al prossimo Consiglio comunale per discutere insieme della esclusione e cercare soluzioni, certi che questi problemi siano trasversali alle coalizioni e vadano affrontati fuori dalle ideologie e solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini che rappresentiamo. Siamo certi che una forte presa di posizione del Consiglio comunale tutto, come abbiamo peraltro fatto in altre occasioni, possa dare una maggiore forza ed enfasi alle iniziative da intraprendersi", conclude Fersini.