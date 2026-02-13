Spiagge, il consigliere Vaccarezza loda la gestione Finale: "L'equilibrio tra libere e stabilimenti fa la differenza"

E' decisamente l'argomento del momento sulla scena locale, savonese e ligure in generale, quello delle concessioni demaniali. Tra gare da imbastire entro la primavera per ottemperare alle ultime sentenze e chi guarda invece al 2027, il consigliere regionale delegato agli Enti locali, Angelo Vaccarezza, cita come esempio il caso di Finale Ligure.

Il comune finalese, infatti, è uno di quelli che da tempo rispetta la quota del 40% di spiagge libere o libere attrezzate: l'esponente di Forza Italia, che ha incontrato l'Amministrazione quest'oggi (13 febbraio, ndr) sottolinea l'equilibrio di queste con gli stabilimenti balneari.

"Il demanio marittimo è, da sempre, una delle materie che più mi appassiona e che ho seguito con dedizione in ogni mia veste istituzionale: da sindaco, da presidente della Provincia e nei dieci anni in Consiglio Regionale. Per approfondire le sfide specifiche di ogni realtà locale, sto portando avanti un tour dei comuni costieri della Liguria. In questo scenario, Finale Ligure emerge come un modello virtuoso in vista delle prossime evidenze pubbliche" afferma.

"La città dimostra concretamente che tutelare la libera fruizione delle spiagge non solo è possibile, ma può convivere armoniosamente con l'economia locale - continua Vaccarezza - La spiaggia libera ha un suo valore intrinseco, ma è l'equilibrio con gli stabilimenti attrezzati a fare la differenza. La nostra offerta balneare rappresenta la storia del turismo ligure: imprenditori che, con fatica e dedizione, offrono servizi d'eccellenza. Proteggere sia la spiaggia libera sia chi ha fatto impresa con serietà significa garantire un turismo di qualità. Grazie a questa visione d'insieme, Finale affronta la sfida demaniale con le carte in regola. I miei più sinceri complimenti al Sindaco Angelo Berlangieri e all'Assessore al Demanio Umberto Luzi per l'ottimo lavoro svolto".