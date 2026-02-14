Agenzia Rifiuti, Candia (AVS): "Toti ha speso 178mila euro per un incarico inutile, giusto che li restituisca"

"Grazie all’esposto delle opposizioni sulla nomina di Monica Giuliano alla guida dell’Agenzia per i rifiuti, la Corte dei Conti ha contestato all’ex presidente Giovanni Toti il danno erariale per le cifre stanziate dalla Regione per questo incarico inutile. Si tratta di 178mila euro spesi in due anni e mezzo per l’indennità della commissaria ai rifiuti, scelta senza alcuna procedura di selezione, né tra i dirigenti in servizio in Regione Liguria né tra i manager esterni specializzati nel settore ambientale".

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, rivendica l’esito positivo dell’esposto presentato dal centrosinistra alla Corte dei conti nel 2023 per contestare la nomina di Monica Giuliano alla guida della neonata ARLIR (Agenzia regionale ligure per i rifiuti).

"Si è creato un organismo che non è servito a nulla, perché in due anni e mezzo non ha prodotto alcun risultato, lasciando irrisolto il problema dei rifiuti in Liguria. Ad aggravare la condotta di Toti c’è stata anche la nomina di Monica Giuliano, che è costata ai liguri 178 mila euro per un incarico superfluo, giunto proprio dopo che l’ex sindaco di Vado Ligure aveva dato il via libera al progetto del rigassificatore. Adesso la Corte dei conti si è espressa chiaramente su quell’incarico, che noi avevamo contestato fin da subito. Non c’erano i presupposti per assegnarlo a Monica Giuliano: Toti restituisca ai liguri i soldi che ha speso inutilmente", conclude.